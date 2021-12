Operação Faroeste: latifundiário investigado está foragido

Considerado um dos maiores latifundiários do Brasil, com cerca de 360 mil hectares de terra, José Valter Dias está foragido. Ele é um dos alvos da Operação Faroeste, deflagrada na semana passada.

De acordo com informações do site O Antagonista, Dias teve prisão decretada pelo ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STF), Og Fernandes, relator do caso.

“Revela-se inusitado o desaparecimento de José Valter Dias da região, sendo ele um dos maiores proprietários de terra do oeste baiano, podendo-se deduzir de seu repentino afastamento um claro sinal de que pode estar se furtando à aplicação da lei penal”, diz a Procuradoria-Geral da República.

A Operação Faroeste teve o objetivo de desarticular um esquema de venda de decisões judiciais por juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA), além de corrupção ativa e passiva, lavagem de ativos, evasão de divisas, organização criminosa e tráfico de influência.

