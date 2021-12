Operação em Saubara deixa um morto e três detidos

Um homem foi morto, outro preso e dois adolescentes detidos, durante uma operação policial, na manhã da última quarta-feira, 3, em Saubara (distante 103 km de Salvador). Com os suspeitos foram apreendidos dois revolveres, uma pistola, 80 porções de cocaína e 57 pedras de crack.

Conforme nota da Polícia Civil, durante a ação, foi localizado Ivan Cezar Carvalho Bastos Tavares, suspeito de envolvimento no roubo a uma empresa de ônibus. Segundo o titular da DT/Saubara, delegado Filipe Madureira Costa “Ao perceber a presença dos policiais, Ivan iniciou uma troca de tiros, porém foi atingido e não resistiu aos ferimentos”, explicou.

Ainda durante as diligências, dois adolescentes foram apreendidos com as armas, enquanto Carlos Felipe Gonçalves de Souza foi preso em flagrante. Ainda de acordo com a polícia, eles haviam invadido um imóvel e estavam utilizando como ponto de venda de drogas.

Todo material passará por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT). Já os adolescentes serão encaminhados ao Ministério Público.

