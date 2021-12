Operação em rodovias encerra com registro de diminuição de acidentes

A Operação Nossa Senhora Aparecida efetuada nas rodovias federais do estado chegou ao fim às 23h59 deste domingo, 14. O objetivo das ações era combater que condutores dirigissem alcoolizados, evitar ultrapassagens indevidas e coibir o excesso de velocidade.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram mais de 6,681 veículos e 6,673 pessoas fiscalizadas durante os quatro dias de operação. Os agentes realizaram 2.971 testes do bafômetro e certificaram-se que 53 motoristas ingeriram álcool antes de dirigir.

Já em relação a ultrapassagens indevidas, responsável por acidentes graves devido a colisões frontal, o órgão afirma que apenas 623 dos 2.493 autos gerados tinham relações com a prática.

Em comparação com o mesmo período do ano passado a PRF relata a redução de 37,5% do número de acidentes. Foram 56 em 2017 contra 35 este ano, 36 pessoas ficaram feridas nos acidentes deste ano, apontando a redução de 35,7 em relação a 2017. As mortes foram reduzidas em 25%, este ano seis pessoas morreram e no mesmo período de 2017 oito pessoas vieram a óbito.

