Operação em Rio Real prende 8 e apreende 26 caça-níqueis

Oito pessoas foram presas nesta quarta-feira, 21, durante uma operação da Polícia Civil para combater jogos de azar na cidade de Rio Real, a 202 km de Salvador. Na operação, 26 máquinas caças-níqueis foram apreendidas além de R$ 1,5 mil, em espécie.

Josenildo Xavier Dantas, o "Jô", de 46 anos, Losangele Mascarenhas de Cerqueira Souza, o "Galego", 25, Evaneide Alves dos Santos Batista, 30, Josefa Trindade Viana, 50, Claudia Santos Souza, 29, Andréa Maciel dos Santos, 34, Tatiane Costa da Silva, 23, e Marinaide dos Santos Nascimento, 32, que estavam no estabelecimento, foram conduzidos à DT/Rio Real.

A equipe da Delegacia Territorial (DT/Rio Real), com apoio de investigadores da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Alagoinhas), cumpriu cinco mandados de busca e apreensão, num estabelecimento que funcionava de forma clandestina.

O local onde os jogos aconteciam vinha sendo investigado há cerca de dois meses. Josenildo, gerente do estabelecimento, foi surpreendido pelos policiais no momento em que fazia a contabilidade do dinheiro das máquinas.

Josenildo, Losangele, Evaneide, Josefa, Claudia, Andréa, Tatiane e Marinaide foram liberados após ser lavrado Termo Cirscunstanciado de Ocorrência (TCO).

