Operação em Ilhéus prende seis por fraudes em licitações

Na Operação Citrus, deflagrada na madrugada desta terça-feira, 21, pelo Ministério Público (MP-BA) em Ilhéus, seis pessoas foram presas. Elas são acusadas de fazer parte de um esquema criminoso que fraudava e superfaturava licitações realizadas pela prefeitura local, cujas empresas receberam mais de R$ 20 milhões dos cofres públicos.

Entre os presos transferidos para presídios da região, estão dois ex-secretários municipais, empresários e funcionários públicos. Na mesma operação foram cumpridos seis mandados de condução coercitiva e 27 mandados de busca e apreensão.

Estão detidos Enoch Andrade Silva, Thayane Santos Lopes, Wellington Andrade Novais, Lucival Bomfim Roque e Kácio Clay Silva Brandão. O vereador e ex-secretário de Desenvolvimento Social Jamil Chagouri Ocké também foi preso.

De acordo com as investigações coordenadas pela 8ª Promotoria de Justiça de Ilhéus, o grupo atuava desde 2009 em contratos para aquisição de gêneros alimentícios e materiais de escritório, com a participação de agentes públicos do primeiro escalão do governo.

adblock ativo