Operação Dois de Julho conta com 1.625 policiais militares

A Polícia Militar (PM-BA) empregará 1.625 policiais militares nas comemorações da Independência da Bahia com a Operação Dois de Julho. A ação, que foi iniciada no dia 25 de junho, seguirá até domingo, 5.



Na manhã desta terça-feira, 30, a Polícia Rodoviária (BPRv), iniciou a escolta e acompanhamento do fogo simbólico, controlando o trânsito nas rodovias por onde pira é transportada.

O policiamento foi reforçado nas vias de acesso das cidades que terão a passagem do fogo simbólico, como Cachoeira, Saubara, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Candeias, Simões Filho e Salvador. A chegada da pirá no bairro de Pirajá, em Salvador, está prevista para esta quarta-feira, 1°, às 15h30.



Já no feriado de quinta-feira, 2, o policiamento será reforçado a partir da madrugada. Será realizado varreduras das viasda Lapinha, de onde começará o cortejo. O efetivo estará distribuído por todo o trajeto, inclusive no pontos de ônibus.



Participam da operação sete Companhias Independentes de Polícia Militar (CIPM) e o 18° Batalhão, com o apoio das unidades especializadas: Batalhão de Polícia de Choque, Esquadrão de Motociclistas Águia, Esquadrão de Polícia Montada e do Batalhão Especializado em Policiamento Turístico, além das Operações Gêmeos e Apolo.

