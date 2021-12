Operação detecta mais de 400 hectares de áreas desmatadas na Bahia

Durante a ‘Operação Mata Atlântica em Pé’, realizada em 19 Municípios baianos da Costa das Baleias, Costa do descobrimento e Litoral Norte, foram detectados cerca de 441,76 hectares de áreas com desmatamento na Mata Atlântica.

Na ação foram vistoriados 52 locais e lavrados quatro autos de infração, seis autos de interdição, um auto de advertência e um de apreensão. Além disso, foram emitidos dois autos de destruição de fornos. As multas foram aplicadas entre os dias 21 e 25 deste mês e totalizam R$842 mil .

Participaram da operação integrantes do Ministério Público estadual, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e Polícia Militar Especializada (Cippa e Coppa).

