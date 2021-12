Operação desarticula quadrilha que atuava na RMS e em Sergipe

Quatro meses de investigação, dez pessoas presas, um suspeito morto, dois adolescentes, armas, drogas e dinheiro apreendidos. Este foi o saldo da operação Balão Mágico, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), deflagrada, nesta sexta-feira, 18, em Jauá – Camaçari –, em Simões Filho, ambas na região metropolitana, e em Aracaju, Sergipe.

Segundo o delegado Marcelo Sansão, diretor do Draco, o principal objetivo da ação foi desarticular uma quadrilha especializada em tráfico de drogas, roubo a banco e lavagem de dinheiro, que vinha agindo na Região Metropolitana de Salvador e em Sergipe.

Durante a operação, cerca de 100 agentes cumpriram nove mandados de prisão preventiva e temporária, de busca e apreensão e sequestro de bens.

Ação

Foram presos, em Jauá e em Simões Filho, Mariana Oliveira Costa, André Luiz Bacelar de França, Geraíldo Silva dos Santos, Wagner Bacelar Costa, Daniela Santos Canuto, Caio Vinícius Nascimento Santos e Maria Auxiliadora Bacelar Costa e Sérgio de Jesus Lima. Já Luis Henrique Oliveira de Freitas e Juliana Santos Teles da Silva foram detidos em Aracaju.

Dos dez presos, apenas Sérgio não tinha mandado de prisão. Ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Laelson Santana Santos, o Galego, morreu no Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, ao trocar tiro com a polícia, em Jauá.

Bando é especializado em tráfico de drogas, roubo a banco e lavagem de dinheiro​

Conforme Sansão, a operação teve um resultado importante, porque, além de tirar de circulação a maioria dos suspeitos, também conseguiu impactar diretamente o setor financeiro da quadrilha.

Ele ressaltou ainda que a ação serviu para coibir as ações da facção intitulada Bonde do Maluco (BDM), a qual os suspeitos fazem parte, e para mostrar que as polícias estão no controle da segurança pública.

Foram apreendidos um fuzil M15, calibre 556, nove pistolas calibres 9 milímetros, .45, .40 e 380, três revólveres calibre 38, quatro carregadores de fuzil, R$ 85 mil em espécie, alguns veículos, entre estes, duas caminhonetes Toyota Hilux. Elas foram encontradas em Sergipe.

A operação recebeu o nome de Balão Mágico em alusão ao apelido do líder do bando, Vinícius dos Santos Bacelar, o Fofão. Ele está com mandado de prisão em aberto e é considerado foragido da Justiça.

Segundo o delegado Oscar Viana, do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB/ LD), há informação de que Fofão está escondido em Aracaju, onde mantém quatro endereços distintos. A delegada Andréa Ribeiro, coordenadora do Draco, afirmou que o Fofão possui três identidades falsas, com nomes semelhantes.

Ele é filho de Maria Aparecida, irmão de Wagner e primo de André, o responsável pela contabilidade da facção. Os R$ 85 mil foram encontrados na casa dele, em Jauá, escondidos em um cofre dentro de um freezer quebrado. Mariana, Wagner, Daniela, Caio e Maria Auxiliadora, Juliana e Luis Henrique integram o setor financeiro da quadrilha. Já Geraíldo é responsável pela logística, distribuição das drogas e arrecadação do dinheiro.

