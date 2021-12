Operação desarticula quadrilha com prisão de 21 integrantes

A desarticulação de uma facção criminosa denominada Katiara resultou em 21 prisões durante a operação policial Sertão Livre nesta sexta-feira, 12. A ação ocorrida nas cidades de Tucano, Ribeira do Pombal, Feira de Santana, Conceição do Coité, Paulo Afonso e Serrinha aponta Hugo Péricles Ribeiro de Santana, 33 anos, como líder do grupo.

Com o envolvimento de prepostos das polícias Federal, Militar e Civil da Bahia, a operação foi resultado de pelo menos dois anos de investigações.

Os mandados de prisão preventiva foram expedidos pela vara crime de Ribeira do Pombal. Foram cumpridos, ainda, seis mandados de busca e apreensão, também expedidos pela comarca de Ribeira do Pombal.

Os presos e os produtos apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Ribeira do Pombal e, em seguida, transferidos para o presídio de Paulo Afonso.

Entre as prisões ocorridas neste período, está a captura do líder do grupo, Hugo Santana, preso em um condomínio de classe média, no último dia 28, em Aracaju (SE). Ele foi levado para o Presídio de Serrinha.

De acordo com investigações coordenadas pelo Departamento de Polícia do Interior da Bahia (Depin) e pelo Departamento de Combate e Repressão ao Crime Organizado (Draco), Hugo Péricles dirigia a facção criminosa depois que o líder, Adilson Souza Lima - o Roceirinho - foi preso.

Liderança

Hugo Péricles é apontado como um dos traficantes e assaltantes mais atuantes no interior do estado, notadamente da região do Sertão baiano.

Na região, a quadrilha assustava moradores com ataques e explosões em terminais de autoatendimento em agências bancárias, roubos de veículos e assaltos em estabelecimentos comerciais e outras ações relacionadas ao tráfico de drogas.

As investigações apontaram, ainda, que ele foi o responsável por determinar a morte de vários desafetos e traficantes rivais.

Contra Hugo também há a suspeita de ter coordenado a fuga de presos das delegacias dos municípios de Ribeira do Pombal e Euclides da Cunha em dezembro do ano passado.

Apreensões

Durante as investigações, outras prisões foram efetivadas, além da apreensão de substâncias entorpecentes. Entre as ações, destacam-se a prisão de traficantes e a apreensão de 80 kg de cocaína e a quantia de cerca de R$ 30 mil, em um sítio em São Gonçalo dos Campos no último dia 26.

De acordo com prepostos da Polícia Federal que participaram da ação desta sexta, os detidos foram indiciados pela legislação referente ao tráfico de drogas e ao estatuto do desarmamento, associação ao crime, roubo e homicídio. Com a investigação do caso ainda em andamento, não está descartada a possibilidade do surgimento de provas de prática de outros delitos.

