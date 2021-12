Operação de Natal flagra mais de 500 carros em alta velocidade na BA-099

Mais de 500 veículos foram flagrados acima da velocidade permitida na BA-099, na Linha Verde, neste feriado de Natal. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), radares móveis instalados em Arembepe, Barra do Jacuípe, Guarajuba e Praia do Forte registraram a irregularidade.

A operação especial da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também apreendeu cinco carros por irregularidades na documentação. Além disso, 1.126 automóveis, motos e ônibus foram abordados.

A ação segue até a manhã desta terça, 26. "Seguimos com a operação até a manhã de terça-feira (26) e esperamos que tudo transcorra da melhor maneira. Pedimos mais uma vez aos motoristas que respeitem as leis de trânsito e voltem em paz para as suas casas", conclamou o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), tenente-coronel Sérgio Freire.

