Operação de combate a crimes previdenciários é deflagrada no sul da Bahia

Dois mandados de busca e apreensão são cumpridos na manhã desta quarta-feira, 21, nas cidades baianas de Mascote e Itabuna, no sul do estado. A operação Ventura, realizada pela Polícia Federal e a Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, tem o objetivo de desarticular um grupo criminoso que fraudava benefícios previdenciários desde 2008.

O principal investigado da ação é um servidor da Prefeitura Municipal de Mascote, que inseria vínculos empregatícios falsos de terceiros - por meio do Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (GFIP) - para criar tempo de serviço e obter os benefícios da Previdência.

Segundo estimativa da Secretaria da Previdência, a fraude causou prejuízos de R$ 11.441.301,20. Os investigados vão responder por crimes de estelionato qualificado e inserção de dados falsos em sistema de informações.

