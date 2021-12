Operação da PRF registra 441 acidentes no fim de ano

Durante os dezesseis dias da Operação de Fim de Ano 2014, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) contabilizou 441 acidentes em rodovias que cortam a Bahia. No total, 55 pessoas morreram e outras 355 ficaram feridas.

Os números deste final mostram aumento no número de acidentes e vítimas em relação à operação de 2013, que contabilizou 360 acidentes, com 301 feridos e 42 mortos. Contudo, naquele ano, a atuação da PRF teve duração de apenas treze dias e contou com um final de semana a menos.

De acordo com a PRF, as colisões de veículos, os atropelamentos de pedestres e as saídas de pista, seguidas de capotamento ou tombamento, foram os tipos de acidente que mais causaram mortes entre os dias 20 de dezembro e 4 de janeiro, período que durou a operação. Entre as rodovias, a que mais registrou vítimas fatais foi a BR 101, com 13 acidentes e 23 mortos, seguida pelas BRs 116, 324 e 242.

A PRF fiscalizou ainda 29.133 pessoas, 25.771 veículos e emitiu um total de 7.622 autuações diversas, das quais 3.011 foram por ultrapassagem proibida. Também foram capturadas 13.580 imagens de radar de veículos trafegando em excesso de velocidade.

Durante as abordagens policiais, 79 pessoas foram encaminhadas às Delegacias de Polícia Judiciárias locais. Os crimes variaram desde mandado de prisão em aberto a posse de veículos roubados, embriaguez, posse de armas ou drogas, entre outros.

Lei Seca

Durante a operação, foram realizados 9.349 testes do bafômetro. Entre os condutores abordados, 122 condutores notificados por dirigirem alcoolizados e terão que pagar multa de R$ 1.915,40. Dos flagrados, 30 condutores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária por crime de embriaguez no trânsito.

