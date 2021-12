Operação da PRF recupera 22 veículos roubados na BA

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou 22 veículos roubados, adulterados ou portando documentação falsa na região de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. As ações aconteceram no período entre 20 e 26 de julho.

Ao todo foram fiscalizados 1.102 veículos, que resultaram na prisão de 23 pessoas, identificação de sete documentos falsos e a apreensão de 22.500 anfetaminas, uma arma de fogo, quatro munições e oito pássaros silvestres.

De acordo com a PRF a Operação teve como objetivo promover a capacitação dos policiais envolvidos na operação no tocante à identificação de documentos falsos, bem como de veículos adulterados, roubados e furtados, além de intensificar as ações de fiscalização aos veículos automotores, reboques e semirreboques.

A PRF informou ainda que a intenção da operação foi de coibir a circulação, entrada e saída de veículos furtados, roubados ou com indícios de adulteração dos elementos de identificação na região sudoeste do estado da Bahia e norte de Minas Gerais.

A operação contou com a participação de integrantes da Polícia Civil e Polícia Militar da Bahia.

