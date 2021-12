Uma operação de combate a falsificação de documentos foi deflagrada na manhã desta quarta-feira, 21, na Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais. A ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES), denominada "Raptores", tem o objetivo de desarticular uma quadrilha que falsificava documentos para a circulação de carretas com excesso de peso.

Ao todo, 150 policiais rodoviários federais cumprem 15 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão nos três estados. As investigações apontam que mais de 570 carretas tiveram a capacidade de carga aumentada de forma clandestina, que afetava partes como freios e pneus, oferecendo riscos para as estradas.

Além disto, a adulteração era feita com eixos de carretas envolvidas em acidentes. Em um dos casos, a quadrilha utilizou o documento de um reboque de carro de passeio para uma carreta.

Da Redação | Foto: Divulgação | PRF Operação da PRF combate falsificação de documentos na BA, MG e ES

Funcionários dos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detran) da Bahia e de Minas Gerais também participavam do esquema, e possuíam até uma tabela de preços para cada serviço realizado.

Segundo a PRF, os veículos adulterados se envolveram em 1.264 acidentes no Espírito Santo em 2017, causando a morte de 123 pessoas. Entre eles, está o maior da história do Espírito Santo, que matou 23 pessoas na BR-101, em Guarapari.

Já em 2018, foram registrados 881 acidentes com a participação destes veículos, ocasionando 78 mortes.

