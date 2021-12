Operação da PRF apreende 72 animais silvestres

A Polícia Rodoviária Federal divulgou na manhã desta segunda-feira, 5, o balanço da Operação Finados, realizada durante todo o feriadão. Foram registrados 106 acidentes, com 61 feridos e oito mortos nas estradas que cortam a Bahia. De acordo com a PRF, a imprudência dos condutores foi a principal causa dos acidentes.



Ainda durante a operação, equipes da PRF apreenderam 72 animais silvestres, madeira nativa e carvão vegetal irregulares. Policiais rodoviários da Delegacia de Seabra prenderam um homem de 59 anos por transportar ilegalmente 72 canários da terra em uma gaiola e sete alçapões. O acusado foi preso em flagrante por tráfico de animais silvestres e encaminhado à Polícia Judiciária local.

No sábado, a PRF apreendeu 38 m³ de madeira nativa em Gandu e 16 m³ de carvão vegetal em Ribeira do Pombal, sem nenhum tipo de documentação fiscal e ambiental. Outro crime ambiental aconteceu em Nova Viçosa, no sul do estado. Um homem de 48 anos, sem documentos, foi preso por atear fogo nas imediações da BR 101.

