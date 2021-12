Operação da PRF apreende 49 motos irregulares na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 49 motos irregulares durante o final de semana, dias 29 e 30, em operação batizada Cavalo de Aço. A ação ocorreu na BR 101, entre os municípios baianos de Birapitanga, Ubaitaba, Gandu e Wenceslau Guimarães.

Segundo a PRF, a escolha do local de desencadeamento da operação é baseada em estudos estatísticos que definem locais e horários para sua realização. O crescente número de motocicletas em circulação no trânsito das cidades brasileiras tem sido acompanhado pelo de acidentes envolvendo este tipo de veículo.

Em dados divulgados pela PRF, a operação de fiscalização contou com a abordagem a 378 veículos e 462 pessoas. Foram cerca de 162 autos de infrações lavrados por diversas irregularidades, com destaque o grande número de condutores de motocicletas que não possuíam habilitação, motos sem o devido licenciamento e com irregularidades nos equipamentos obrigatórios.

Na ação, 49 motocicletas foram apreendidas por irregularidades e 112 condutores submeteram-se ao teste de etilômetro.

