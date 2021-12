Operação da polícia erradica 35 mil pés de maconha em Abaré

Após encontrar uma plantação com 200 mil pés de maconha com auxílio de drone, no último dia 8, uma nova operação da Polícia Militar erradicou mais 35 mil pés da droga nesta quarta-feira, 16, na cidade de Abaré (distante 530 km de Salvador), no norte do estado. Batizada de "Sertão Seguro", a ação foi iniciada depois de o setor de inteligência da polícia levantar informações sobre a localização da plantação.

Equipes do 20º Batalhão da PM encontraram o equivalente a 10 km de plantações de maconha em Ibó, região de Abaré, próximo à divisa da Bahia com Pernambuco. Uma amostra da droga foi separada para registro da ocorrência na Delegacia Territorial de Abaré e o restante foi incinerado.

Plantação localizada em Ibó foi incinerada

O tenente-coronel Carlos Humberto Silva, comandante do batalhão, ressaltou que a polícia ainda busca encontrar mais plantações. “Vamos continuar essas operações na região, para combater o plantio e o tráfico de drogas”. afirmou o Carlos Humberto, por meio de nota divulgada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

