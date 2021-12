Operação da polícia combate quadrilha no sul da Bahia

A Operação Efígie foi realizada nesta quarta-feira, 17, pela Polícia Federal, com o objetivo de desorganizar um grupo criminoso que atuava na Bahia, principalmente em cidades do sul do estado e no Espírito Santo.

Segundo a Polícia Federal, a atuação da quadrilha deixou um prejuízo de cerca de R$ 6 milhões nos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A investigação mostrou que o grupo de criminosos utilizava documentos falsos e fazia saques de Benefícios de Prestação Continuada de Amparo ao Idoso.

