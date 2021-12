Operação da Polícia Civil combate grilagem de terra na Bahia

A operação "Oeste Legal", deflagrada nesta quinta-feira, 25, combate o crime de grilagem de terra no oeste da Bahia. São cumpridos mais de 30 mandados de prisão, conduções coercitivas e busca e apreensão de documentos.

A ação acontece em Barreiras, Santa Rita de Cássia e Formosa do Rio Preto, além da capital baiana. De acordo com a TV Record Bahia, um homem foi preso no bairro da Barra, em Salvador. Também são cumpridos mandados em Mato Grosso e no Paraná.

De acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia, que participa da ação, os envolvidos na grilagem de terra aplicaram golpes estimados em R$ 30 bilhões.

Conforme a investigação, o grupo fraudava documentos, transferindo terras para os nomes de pessoas e empresas ligadas a eles. O bando também fazia operações bancárias dando as terras como garantia.

