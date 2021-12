Operação da PF prende 13 suspeitos de fraude

Um grupo criminoso suspeito de fraudar vínculos empregatícios há cerca de 10 anos para obter benefícios, como seguro-desemprego, salário-maternidade e auxílio-doença, foi desarticulado, nesta quarta-feira, 23, com a Operação Melaço, deflagrada em sete municípios do sul e extremo sul da Bahia.

Ao todo foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva, expedidos pela Justiça Federal de Jequié. Os presos, depois de prestarem depoimento e passarem pelo exame de corpo de delito no DPT de Jequié, foram encaminhados para o presídio local.

A estimativa dos órgãos envolvidos é que mais de R$ 17 milhões foram desviados com pagamento de seguro-desemprego e cerca de R$ 1 milhão em benefícios previdenciários. A desarticulação da organização deve evitar um prejuízo futuro de, no mínimo, R$ 7,5 milhões, considerando que foram identificados mais de seis mil vínculos fictícios.

Coordenada pela Polícia Federal por meio da Delegacia de Ilhéus, a operação contou ainda com representantes do Ministério Público Federal, da Previdência Social, Ministério do Trabalho e Emprego e da Polícia Militar da Bahia, nas cidades de Ibirataia, Ipiaú, Itamaraju, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabrália e Valença.

Entre os presos estão dois técnicos em contabilidade, sendo um deles de Ipiaú, apontado como líder da organização. Segundo as investigações, o grupo aliciava pessoas que entregavam seus documentos para pedir os benefícios de forma fraudulenta. Também foram utilizadas pelo esquema 236 empresas de fachada e de terceiros.

Descoberta

Conforme o procurador do MPF de Jequié, Flávio Matias, as primeiras fraudes no sistema, identificados até agora, ocorreram há cerca de 10 anos. Há um ano apareceram os primeiros indícios de que existia um grupo atuando no crime.

“Diversas pessoas foram presas, em diferentes localidades, tentando abrir processos de seguro-desemprego com documentos falsos. Quando articulamos os trabalhos com outros órgãos percebemos que era uma organização criminosa”, destacou Matias.

Segundo a delegada da PF em Ilhéus, Denise Dias, ao avançarem os trabalhos de investigação todas evidências apontavam que a coordenação ficava nas cidades de Itamaraju e Ipiaú, onde foi localizado o maior número de fraudes.

Ela explicou que o esquema funcionava a partir dos técnicos em contabilidade, com a participação de aliciadores e atendentes do Sine Bahia, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Impacto

Chefe da assessoria de Pesquisa Estratégica e Gestão de Risco do Ministério da Previdência Social, Marcelo Ávila, afirmou que já foram identificados mais de 60 benefícios fraudados na Previdência. Parte já foi suspensa, porque era temporária. Os demais devem ser identificados no processo de revisão que está sendo realizado.

O esquema funcionava com a inserção de contratos de trabalho retroativos, normalmente de um ano, na carteira de trabalho e no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). As empresas usadas eram inativas ou criadas em nome de terceiros, onde se forjavam as rescisões dos falsos vínculos e, depois, eram requeridos os benefícios.

O FGTS era recolhido e logo depois sacado, pois as rescisões eram caracterizadas como sem justa causa, o que dá direito ao saque. A expectativa é que com o material apreendido, ontem, novas provas sejam encontradas, podendo aumentar o número de envolvidos, bem como de benefícios fraudados.

Os presos são suspeitos de formação de organização criminosa, estelionato, peculato, dentre outros crimes. Embora procurada pela reportagem, a direção da Setre, responsável pelo Sine Bahia, não se manifestou até o fechamento da edição.

adblock ativo