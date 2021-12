Operação da PF investiga venda ilegal de seguros automotivos na Bahia

São cumpridos pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 17, seis mandados de busca e apreensão na cidade de Itabuna, no interior da Bahia. Ação, que faz parte da Operação Prata de Casa, é realizada em endereços comerciais e nas residências dos envolvidos em uma fraude contra o sistema financeiro nacional.

Segundo a PF, a ilegalidade consistente na atuação dos investigados no mercado de seguros automotivos, sem a autorização da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Uma pessoa foi presa, durante a operação, por posse ilegal de uma pistola calibre 32.

Ainda de acordo com a apuração da PF, os envolvidos usavam uma associação para comercializar os seguros com preços menores do que os praticados pelo mercado e sem a garantia das devidas coberturas.

Por conta disso, os investigados devem responder pela prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 7.492/86, que prevê pena de 1 a 4 anos de prisão, além de multa.

