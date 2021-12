Operação da PF investiga corrupção em construtoras na BA, AL e PB

Foi deflagrada na quarta-feira, 5, na Bahia, Alagoas e Paraíba, a operação "Playground Nordestino". O nome é uma referência às atividades ilegais realizadas pelas construtoras investigadas junto ao poder público, entre as quais, a não conclusão de quadras poliesportivas e outras obras. Cerca de 80 policiais federais cumpriram 22 mandados de busca e apreensão nos três estados.

De acordo com a Polícia Federal, a investigação foi feita com base em um grupo criminoso que teria atuado nas cidades baianas de Paulo Afonso, Glória e Chorrochó, além de Barra de São Miguel, Pariconha e Dois Riachos em Alagoas e Brejo do Cruz na Paraíba.

Durante a perícia, foram identificadas duas construtoras, constituídas por interpostas pessoas, que teriam deixado obras inacabadas nas cidades baianas e alagoanas. Segundo a polícia, o prejuízo aos cofres públicos é estimado em R$ 1,6 milhões porém, o valor pode ser ainda maior, visto que, os contratos celebrados com as entidades públicas são de mais de R$ 13 milhões.

Os envolvidos são acusados por crimes de natureza licitatória, além de peculato, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e de responsabilidade e associação criminosa. Somadas, as penas máximas ultrapassam 40 anos de prisão. As identidades dos suspeitos e das construtoras não foram divulgadas.

