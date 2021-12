Operação da PF erradica 23 mil pés de maconha na Bahia

A Polícia Federal realizou, entre os dias 14 e 21 de fevereiro, a Operação Facheiro I, que busca encontrar e erradicar plantações de maconha na região norte do estado da Bahia. Segundo o órgão, durante este período foram erradicados cerca de 23 mil pés de maconha em Curaçá, Várzea Nova, Xique-Xique e Pilão Arcado.

Segundo a análise científica elaborada pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, esta quantidade da droga erradicada poderia produzir aproximadamente sete toneladas de maconha para serem consumidas.

A Operação Facheiro I foi realizada sob coordenação da Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro e contou com a colaboração de equipes de aviação operacional da PF e também da Polícia Militar do Distrito Federal, do Exército Brasileiro, das Polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros da Bahia.

