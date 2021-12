Operação Corpus Christi é deflagrada pela PM nesta quinta-feira

Visando combater as infrações de trânsito durante o feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira, 15, as principais rodovias da Bahia terão uma ação policial mais intensa por meio da Operação Corpus Christi 2017. A partir das 8h desta quinta até a próxima segunda, 19, policiais militares estarão nas principais estradas do estado fiscalizando irregularidades.

Segundo a Polícia Militar (PM-BA), equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e das Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário (1ª CIPRv/Itabuna, 2ª CIPRv/Brumado e 3ª CIPRv/Barreiras) atuarão com o objetivo de prevenir acidentes, fiscalizar o porte de documentos obrigatórios, possível ingestão de bebidas alcoólicas e nível de velocidade dos veículos - esse último através de radares. Também serão feitas abordagens aos condutores com o intuito de combater os tráficos de armas, drogas e pessoas.

Em decorrência da operação, os motoristas encontrarão pontos de congestionamento na BA-001, trecho que compreende a estação Ferry Boat de Bom Despacho em Itaparica, na BA-046, trecho Santo Antônio de Jesus à cidade de Nazaré das Farinhas, na BA-523, próximo ao acesso da cidade de Madre de Deus, nas BA-093 (Simões Filho–Pojuca), BA- 535 (Via Parafuso), BA-099 (Estrada do Coco) nos trechos das praças de pedágio.

Para evitar transtornos nas estradas, a PM pede que o motorista revise o carro antes de inicar o trajeto, confira a validade dos documentos do veículo, descanse antes da viagem, fique atento ao uso de todos os cintos de segurança, além da cadeirinha obrigatória para as crianças.

