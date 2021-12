Operação contra pedofilia prende oito pessoas na Bahia

Oito pessoas foram presas na Bahia até o início da tarde desta quinta-feira, 17, durante a operação Luz na Infância 2. A ação, que faz parte de uma força-tarefa nacional, ainda está em andamento e novas prisões podem ocorrer.

A Polícia Civil cumpriu 18 dos 26 mandados expedidos para a Bahia, efetuando cinco prisões de pessoas que foram flagradas com conteúdo de pornografia infantil.

Em Salvador, a ações ocorreram nos bairros de Vila Laura, Imbuí, São Marcos, Pau Miúdo, Canabrava, Pituba, Tancredo Neves, Ondina, Paripe, Liberdade, Nova Brasília de Itapuã, Castelo Branco, Pernambués, Plataforma, Boca do Rio, Barbalho, Fazenda Grande IV e Brotas. Também são cumpridos mandados em Camaçari, Feira de Santana, Poções, Camacã, Ilhéus, Itagimirim e na Ilha de Itaparica.

A Polícia Federal divulgou durante a manhã que efetuou três prisões durante o cumprimento de cinco mandados de busca em Salvador e Alagoinhas.

De acordo com a Polícia Civil, além das prisões, os policiais apreenderam computadores, pendrivas, CPU's e outros objetos durante a operação.

Operação acontece na Bahia, outros 23 estados e no DF

Nacional

A operação é uma força-tarefa comandada pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública. São cumpridos mais de 500 mandados na Bahia, em outros 23 estados e no Distrito Federal. Em todo país, 132 pessoas foram presas.

De acordo com a Polícia Civil, os alvos foram identificados por meio de um levantamento feito pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério Extraordinário da Segurança Pública e a Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil - Adidância da Polícia de Imigração e Alfândega em Brasília.

A investigação começou há seis meses.

