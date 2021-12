Operação contra furto de petróleo bruto é realizada na Bahia

Uma operação para cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão em endereços onde ocorreria furto de petróleo bruto diretamente dos dutos da Petrobras Transporte (Transpetro) está sendo realizada nos estados da Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo nesta quarta-feira, 7.

Estima-se que o prejuízo da Transpetro com o produto desviado chegue a R$ 283 mil. Locais que seriam usados para receptar e comercializar o produto, como refinarias clandestinas e postos de gasolina também são alvos da operação que recebeu o nome de "Conexão Clandestina III".

A ação foi deflagrada pelo Ministério Público (MP) e da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e dos MPs da Bahia, Minas Gerais e do Espírito Santo.

De acordo com o MP-RJ, as investigações começaram a partir de denúncias da Transpetro sobre furto de petróleo nos dutos que passam por dentro de duas fazendas em Guapimirim, cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Caminhões que partiam das fazendas foram monitorados durante certo período.

Ainda segundo o MP-RJ, este controle possibilitou a identificação dos locais onde os veículos faziam paradas com o produto do furto. A partir disso, foram pedidos os mandados de busca e apreensão para a operação.

As investigações indicaram que uma das fazendas já apareceu em outros registros da Transpetro sobre extração clandestina de Petróleo. Também há relatório dando conta de que homens armados impediram a entrada da técnica da empresa para fazer manutenção nos dutos.

Técnica

Segundo o MP-RJ, o furto é feito, na maioria das vezes, pela instalação de uma válvula no duto. O processo é chamado de trepanação e pode resultar em vazamento e até explosão do material. O crime oferece grave risco para a população do entorno dos locais de extração clandestina e ao meio ambiente.

Bahia

A coleta de diversas amostras de combustível foi realizada em Feira de Santana e Santa Cruz Cabrália. A polícia apreendeu agendas com informações bancárias e contatos pessoais, além de livro de entrada e saída de veículos e documentação contendo planilhas com movimentações financeiras, notas fiscais e contratos sociais de empresas em nome de um dos proprietários dos estabelecimentos alvo dos mandados.

adblock ativo