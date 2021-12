Operação conjunta prende dois suspeitos por tráfico em Ilhéus

Dois homens foram presos durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, por suspeita de tráfico de drogas na cidade de Ilhéus. Deflagrada na manhã desta sexta-feira, 29, a operação ocorreu em duas regiões de um mesmo bairro do município.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), Eron Rodrigues Santos foi preso em flagrante no bairro Teotônio Vilela, com 600 porções de cocaína. Na mesma localidade, mais 164 porções da droga foram encontradas com Humberto Santana dos Santos, que também acabou capturado.

Ainda segundo a SSP, a dupla pertence a uma mesma quadrilha. A operação terminou com um outro homem detido, mas por desacato, após xingar as guarnições.

adblock ativo