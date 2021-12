Operação conjunta cumpre mandados de prisão em Paulo Afonso

Cinco mandados de prisão foram cumpridos na manhã desta sexta-feira, 6, durante operação das polícias Militar e Civil no município de Paulo Afonso (distante a 434 km de Salvador), no nordeste do estado. A ação conjunta ocorreu nos bairros Tancredo Neves I e III, além de Moxotó.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), a delegada da 18ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), Mirela Ventira, informou que quatro já estavam presos e agora responderão por outros crimes.

Os que possuem passagem são Alessandro Matias Barbosa e Diego Renan da Silva, que responderão também por tráfico de drogas. Já Cláudio Joaquim da Silva e Jefferson Henrique Rodrigues Silva foram enquadrados por homicídios qualificado e culposo no trânsito, receptivamente.

O único que não estava detido foi Jabson Henrique Gomes Pereira. O suspeito foi localizado em sua residência nesta sexta, 6, por roubo.

