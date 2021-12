Operação combate prática ilegal da atividade de professor de educação física em Salvador

A Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), da Polícia Civil, deflagrou uma operação para fiscalizar a prática ilegal da atividade de professor de educação física em academias e na região da Orla, de Salvador. A fiscalização começou nesta terça-feira, 7, e teve continuidade nesta quarta, 8.

Denominada de "Operação Verão Seguro", a ação também conta com o apoio Conselho Regional de Educação Física (Crefi) e Procon. Até a tarde desta quarta, nove pessoas já foram levadas à delegacia.

Por meio de nota da Polícia Civil, a delegada Idalina Otero, titular da Decon, informou que das oito academias vistoriadas na terça, em bairros como Brotas, Mussurunga, Cabula e Saúde, seis foram notificadas pelos órgãos competentes e seis pessoas conduzidas para prestar esclarecimento na unidade policial depois de flagradas dando aula nos estabelecimentos.

“Diversos profissionais sem a devida habilitação montam verdadeiras academias de praia, inclusive com utilização de equipamentos, conduta que pode acarretar danos à saúde do consumidor, visto que estas pessoas não têm formação no curso de educação física ou registro no Crefi”, alertou a delegada.

Já na manhã desta quarta-feira, a operação teve continuidade na região da Orla e mais outras três pessoas foram flagradas ministrando ilegalmente treinamento funcional para diversos alunos.

Os suspeitos foram levados para a Decon. Após depoimento, eles assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e, em seguida, liberados. Todos vão responder por exercício ilegal da profissão.

