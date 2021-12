Operação combate extração irregular de areia na RMS

Uma ação para combater a extração irregular de areia foi realizada na região da Barragem Santa Helena, entre as cidades de Camaçari e Vila de Abrandes, localizadas na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na madrugada desta quarta-feira, 27.

De acordo com o Inema, as abordagens verificaram que os veículos que realizavam a extração nas dunas tinham material sem comprovação de origem. Os caminhões foram apreendidos e os condutores encaminhados para delegacia, onde prestaram depoimento.

Os infratores autuados vão responder, segundo a Lei de Crimes Ambientais, com pena que pode variar de seis meses a um ano de detenção, além de sanções administrativas, com a aplicação de multa.

A operação contou com a participação de técnicos do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), do Grupamento Aéreo (Graer) e da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa).

