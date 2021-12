Operação combate desvio de verba destinada a transporte escolar na BA

Policiais federais deflagraram a Operação Vigilante nesta sexta-feira, 25, para desarticular um esquema de desvio de recursos federais destinados ao transporte escolar na Bahia. São cumpridos 30 mandados, sendo quatro de prisão. A ação acontece em Malhada de Pedras, Salvador, Alagoinhas e Itagibá e São José do Jacuípe.

De acordo com a PF, foram identificadas fraudes na licitação, por meio de direcionamento de contratação de empresa vinculada aos gestores municipais. Também há indícios de superfaturamento e cobrança pela prestação de serviço de transporte em dias sem atividade escolar. Em alguns casos, a quilometragem cobrada era superior ao dobro da distância real percorrida.

Segundo a PF, as empresas envolvidas no esquema recebem mais de R$ 6 milhões do município de Malhada de Pedras. A estimativa é que pelo menos R$ 3 milhões deste valor foi pago de forma indevida.

