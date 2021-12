Operação combate adulteração de combustível na Bahia

Seis pessoas foram presas durante a operação Mutação deflagrada nesta sexta-feira, 17, em três cidades baianas (Feira de Santana, Amélia Rodrigues e Conceição do Jacuípe). A ação, que combate a adulteração de combustíveis, também cumpriu 11 mandados de busca e apreensão. Foram expedidos outros nove mandados de prisão.

A PRF apreendeu R$ 23.863,00 em espécie e cheque, além de 41.500 litros de combustíveis, sendo identificados 14.000 litros de solventes, 8.000 litros de diesel, 1.500 não identificados e outros 18.000 litros com fortes indícios de falsificação. Uma espingarda calibre .12, 70 munições de vários calibres e diversos documentos, notas fiscais, celulares, notebooks e CPU foram recolhidos para investigação.

A ação conta com o envolvimento de mais de 150 policiais, um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão-guincho e um caminhão-tanque.

A operação constatou que parte da carga de cerca de 200 caminhões-tanque que trafegavam por Amélia Rodrigues era desviada. O produto era roubado e revendido.

O esquema também emitia notas fiscais falsas com a intenção de legalizar o produto adulterado, o que indica prática de sonegação fiscal. A participação de policiais civis e militares na quadrilha não foi confirmada pela PRF. Eles receberiam propina para proteger a organização criminosa.



A operação e uma ação articulada pelo Ministério Público da Bahia, através do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica, as Relações de Consumo, a Economia Popular (GAESF), Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (GAECO), a Polícia Rodoviária Federal (PRF), através de Núcleos de Operações Especiais e de Operações Aéreas, a Promotoria Regional Especializada no Combate à Sonegação Fiscal e Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica de Feira de Santana, a Promotoria de Justiça de Amélia Rodrigues, a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, através da Superintendência de Inteligência (SI), a Agência Nacional de Petróleo (ANP), a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ), através da Inspetora Fazendária de Investigação e Pesquisa (INFIP).

