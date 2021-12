Operação Carnaval nas rodovias encerra com redução do número de mortes

A Polícia Militar da Bahia, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e das companhias independentes de policiamento rodoviário, concluiu a Operação Carnaval 2020 nas rodovias estaduais na noite de quarta-feira de cinzas, 26, com o registro de redução do número de vítimas fatais.

Neste período, foram registrados 33 acidentes, quatro vítimas fatais, 13 pessoas feridas gravemente e 18 com ferimentos leves. Em relação ao ano passado, um acidente a mais foi registrado, já que em 2019 foram 32, e neste ano houve uma morte a menos, pois no ano passado a PM registrou cinco mortes.

Ao todo, foram abordados 13.879 pessoas e 9.194 veículos. Como resultado das abordagens preventivas, a PM recolheu 46 Carteiras Nacional de Habilitação (CNH), apreendeu 48 Certificados de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV), extraiu 2.809 autos de infração, recuperou três veículos. Ainda na operação houve 10 pessoas conduzidas, 7 presas em flagrante e 84 veículos retidos.

A Polícia Militar autuou ainda 1.839 veículos por excesso de velocidade com utilização de radares portáteis e realizou 1.471 testes de alcoolemia, sendo 116 condutores flagrados dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica.

Ações Educativas

Associadas ao trabalho de fiscalização foram realizadas ações educativas com o objetivo de conscientizar, sensibilizar e alertar os condutores quanto aos riscos no trânsito e a importância de adotar uma postura defensiva. Na BA-099 e nas praças de pedágio, o mascote do BPRv, Rodovito, levou mensagem de paz no trânsito e distribuiu panfletos com dicas para um trânsito seguro.

