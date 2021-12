Operação apreende toneladas de fertilizantes e adubos sem nota fiscal

Cerca de 10 mil litros de óleo diesel e 14 toneladas de adubo fertilizante foram apreendidos na tarde do sábado, 27, devido a irregularidades tributárias. Um outro carregamento de 1800 unidades de bebidas lácteas também foi confiscado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA), as ações ocorreram no BR-101. As cargas de fertilizante e de bebidas lácteas foram apreendidas por não possuírem o manifesto eletrônico, documento digital que possui validade jurídica.

Já no carregmento de 10 mil litros de diesel e de outras bebidas, não foram apresentados a nota fiscal das mercadorias.

Os produtos apreendidos foram encaminhados para a sede da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ) em Teixeira de Freitas (a 809 km de Salvador).

