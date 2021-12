Operação apreende quase 2 mil kg de carne e prende 3 pessoas

Três proprietários de estabelecimentos comerciais que comercializavam carne proveniente de abate clandestino no município de Baixa Grande (distante a 252 Km de Salvador) foram presos em flagrante durante uma operação realizada no final de semana, informou, nesta segunda-feira, 14, o Ministério Público da Bahia (MP-BA).

A ação, realizada no mercado público, em mercados particulares e açougues da cidade, apreendeu cerca de 2 mil kg de carne clandestina.

Além do MP-BA, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab) e a Vigilância Sanitária do Município participaram da operação, no último sábado, 12.

De acordo com o promotor de Justiça Thyego de Oliveira Matos, a carne que se origina do abate clandestino apresenta condições impróprias para o consumo humano, pois não há qualquer controle no processo de abate do animal, nem sobre o rebanho abatido.

Ele lembra que o próprio Código de Defesa do Consumidor registra que a carne comercializada nessas condições é imprópria e indica que os fornecedores devem responder por crime contra as relações de consumo.

adblock ativo