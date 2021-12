Operação apreende quase 12 toneladas de maconha no sertão baiano

Cerca de 12 toneladas de maconha foram apreendidas nesta quinta-feira, 13, no sertão baiano. A apreensão resultou de uma operação conjunta das polícias Civil, Militar e Federal, Corpo de Bombeiros e das Forças Armadas, realizada nas cidades de Juazeiro, Curaçá, Campo Formoso, João Dourado e Xique-Xique, com foco nas margens do Rio São Francisco.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), foram encontrados em localidades rurais 25 mil pés – que equivalem a 11 toneladas da droga –, além de 615 kg já colhidos, mil mudas, meio quilo em sementes e 6,2 mil covas, entre outros materiais. Uma pequena parte dos entorpecentes foi guardada para perícia e o restante destruído.

A Operação Macambira III contou ainda com equipes da Polícia Militar do Distrito Federal e do Departamentos de Polícia Técnica (DPT) de Pernambuco e de Brasília.

Plantações foram localizadas em cidades do sertão baiano

Outro caso

Na quarta-feira, 12, uma plantação com cerca de 1.500 pés de maconha, que correspondem a 750 kg de entorpecente, foi localizada e incinerada no município de Conde (a 188 quilômetros de Salvador).

Operação contou com as polícias Civil, Militar e Federal, Corpo de Bombeiros e Forças Armadas

