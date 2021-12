Operação apreende mais de 60 pássaros silvestres na Bahia

Uma operação da Polícia Militar do município de Santo Estevão apreendeu mais de 60 pássaros silvestres em extinção na cidade vizinha de São Gonçalo dos Campos (distante a 108 km de Salvador), nesta sexta-feira, 8. Segundo o 4º Pelotão da 57ª Companhia da Polícia Militar, que começou as investigações na quarta, 6, os animais estavam em gaiolas e com sinais de maus-tratos.

Segundo a polícia, 35 aves estavam em gaiolas clandestinas em uma oficina de carros. Um suspeito foi detido, prestou depoimento e depois foi liberado. A polícia informou que encaminhou o processo ao Ministério Público (MP-BA).

Outros 30 pássaros foram localizados na zona rural do município, onde a polícia também encontrou uma fábrica clandestina que comercializava materiais para confecção de arapucas (tipo de armadilha usada para capturar aves e outros animais).

