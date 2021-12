Operação apreende droga avaliada em R$ 4 mi em Simões Filho

Uma carga de pasta base de cocaína, avaliada em R$ 4 milhões, foi apreendida durante uma operação que envolveu a Polícia Militar (PM) e a Polícia Federal (PF) na madrugada desta segunda-feira, 2. A droga foi encontrada em um galpão, próximo da Ceasa de Simões Filho, na BA-526, mais conhecida como CIA-Aeroporto.

Durante o confronto com a polícia, dois homens foram mortos. Outros quatros, apontados como traficantes de droga, foram presos com os 200 quilos do entorpecente.

Entre os detidos, Denis Dias Gomes, conhecido como "Mantena". Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o homem liderava o tráfico em Itapuã e seria parceiro de "Zinho", "10 de Ouros" do Baralho do Crime da SSP morto em confronto com a Rondesp Atlântico no domingo.

Além de 'Mantena", Danilo Xavier Costa, Gabriel Santos Dantas e Ender Rocha de Oliveira foram detidos no local. Os suspeitos foram levados à sede da Superintendência Regional da PF, em Água de Meninos.

