Operação apreende arsenal do "Ás de Copas" em Porto Seguro

Uma operação da polícia apreendeu nove armas pertencente à quadrilha do traficante André Márcio de Jesus, o "Buiú", de 27 anos, no distrito de Pindorama, em Porto Seguro (distante a 723 quilômetros de Salvador), no extrmo sul do Estado, informou nesta sexta-feira, 30, a Polícia Civil. Buiú, que está foragido, integra o Baralho dos Procurados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) como o "Ás de Copas".

As armas, quatro espingardas (calibres 12 e 36), uma pistola 765 e quatro revólveres, foram encontradas na quinta, 29. Elas estavam em uma cabana instalada em uma das fazendas da região em poder de cinco integrantes da quadrilha liderada por Buiú. Segundo a polícia, o chefe do bando ordenou, em dezembro do ano passado, o incêndio de seis ônibus, no bairro Baianão, em Porto Seguro.

Quatro assaltantes que estavam escondidos no local, de difícil acesso, conforme os agentes, conseguiram escapar ao cerco policial. Uma adolescente de 17 anos, que permaneceu no local, acabou apreendida. Investigado há um mês, o grupo está envolvido em assaltos a fazendas, transeuntes e roubos de carros nas cidades de Eunápolis e Porto Seguro, além do distrito de Arraial d'Ajuda.

Foragido, Buiú é o "Ás de Copas" do Baralho do Crime da SSP (Foto: Divulgação | Polícia Civil)

O delegado Élvio Brandão, que coordenou a operação, informou que os integrantes do bando já foram identificados e que será solicitada a prisão preventiva de todos. A adolescente apreendida será encaminhada ao Ministério Público (MP).

A operação que apreendeu as armas e a adolescente foi conjunta da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), ambas com sede em Eunápolis, e 1ª Delegacia Territorial (DT), de Porto Seguro.

