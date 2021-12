Operação apreende 800 Kg de maconha na BR-116

Oitocentos quilos de maconha prensada foram apreendidas, na manhã desta terça-feira, 19, na BR-116, em um trecho pertencente a cidade de Feira de Santana (distante a 116 km de Salvador).

A operação realizada por equipes da Força Tarefa da Secretaria da Segurança Pública (SSP), polícias Federal e Rodoviária Federal, das Rondas Especiais (Rondesp) Leste e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Litoral Norte contou também com a ajuda do cão da raça pastor malinois (que pertence a Rondesp), que também contribuiu na localização do material.

Segundo a SSP, o motorista da carreta que transportava a droga, Geverton Lopes Pinto foi preso em flagrante. Com ele foram localizados também R$ 1,7 mil, uma folha de cheque preenchido com o valor de R$ 1 mil, além de aparelhos celulares.

Geverton e a droga foram encaminhados para a Delegacia da Polícia de Feira de Santana.

adblock ativo