Operação apreende 50 máquinas caça-níqueis na Bahia

Cinquenta máquinas caça-níqueis foram apreendidas em Santo Antônio de Jesus (distante a 184 km de Salvador) durante a "Operação Off Line", deflagrada por delegados e investigadores da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), na quarta-feira, 17. As máquinas, localizadas em vários pontos da cidade, foram encaminhadas à Justiça.

Segundo o delegado Alex Wendell, titular da 4ª Coorpin, a operação tinha como objetivo combater a exploração de jogos de azar na região. Empregados que trabalhavam nos estabelecimentos visitados foram conduzidos à unidade policial, para prestar depoimento.

Depois de ouvidos, todos assinaram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que serão apreciados pela Justiça, e liberados. Além de Alex Wendell, participaram da operação os delegados Antônio Carlos, Fredy, Adeilton, Cristóvão, Mara, Maia e Corina, titulares de Delegacias Territoriais subordinadas à 8ª Coorpin.

adblock ativo