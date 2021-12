Operação apreende 220 pássaros silvestres em Feira

Duzentos e vinte pássaros silvestres foram apreendidos e dois homens foram presos em uma feira livre em Feira de Santana (a 108 km de Salvador) nesta segunda-feira.

A ação ez parte da operação Pássaro Livre, desencadeada pela ambientalista Telma Lobão, no ano passado, e que conta com a participação das polícias Civil e Militar.

No local foram encontradas aves de 12 espécies, muitas em extinção, como canário, pássaro-preto, curió, cardeal e chapéu-de-couro.

Seis filhotes de jandaia também foram apreendidos durante a operação, mas furtados por populares quando as gaiolas eram a colocadas nas viaturas.

Os animais foram encontrados com sinais de maus-tratos, fome e sede. Em algumas gaiolas havia cerca de dez aves juntas, muitas delas feridas. O número de pássaros apreendidos surpreendeu a ambientalista. "Feira de Santana não era considerada uma cidade com histórico de venda de animais, as mais conhecidas são Santo Estêvão e Geolândia. Mas, agora, Feira se torna a maior rota de tráfico de animais silvestres", afirmou Telma Lobão.

Os presos

Crispin Cerqueira Araújo e Derivaldo de Jesus foram detidos e encaminhados à 1ª delegacia, onde prestaram depoimento e foram liberados, sendo indiciados por crime ambiental. Crispim, que reside em São Gonçalo dos Campos, disse que captura aves no quintal de casa e costuma revendê-los em feira livres da região. "Sempre venho vender pássaros aqui, mesmo sabendo que era crime, hoje dei azar. Mas valeu pois não farei mais isto, nunca pisei em uma delegacia. É uma vergonha para meus sete filhos saber que fui preso por uma problema destes", disse.

Após serem catalogados pela ambientalista, os pássaros foram soltos na Fazenda Mocó, que é uma base experimental da EBDA e considerada uma Área de Proteção.

adblock ativo