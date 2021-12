Operação apreende 1.600 caixas de cigarros na Bahia

Uma operação das Polícias Federal e Militar apreendeu, na manhã desta quinta-feira, 1º, cerca de 1.600 caixas de cigarros provenientes do Paraguai e prendeu três pessoas.

As mercadorias contrabandeadas foram encontradas dentro do porta-malas de dois veículos abordados na BR 415, na localidade Ponto de Asterio, próximo ao municipio de Firmino Alves, a 271km de Salvador. Um outro veículo comandava o comboio na função de "batedor".

De acordo com os presos, as caixas de cigarros tinham estavam sendo levadas para Itabuna. Segundo a polícia, o líder do grupo informou que frequentemente vai ao Paraguai e utiliza o contrabando de cigarros como meio de trabalho.

Os cigarros apreendidos, juntamente com os veículos, foram encaminhados à delegacia da PF em Ilhéus. Os envolvidos responderão pelo crime de Contrabando, previsto no artigo 334-A da lei 13.008/14.

Após lavrado o auto de prisão em flagrante, o grupo foi conduzido ao presídio local, onde ficará à disposição da Justiça Federal.

adblock ativo