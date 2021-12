Operação apreende 117,5 kg de drogas em Bom Jesus da Lapa

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar apreendeu 117,7 quilos de drogas, além de armas e dinheiro em Bom Jesus da Lapa, distante 778 quilômetros de Salvador, na terça-feira, 28. A ação policial, deflagrada para o cumprimento de mandados de prisão contra Franclin Darleg Oliveira e João Batista Vieira, aconteceu na zona rural da cidade, na Fazenda Jibóia. Dois homens foram feridos durante trocas de tiros com a polícia e não registiram ao ferimentos. O material apreendido estava guardado em cinco galões de 50 litros enterrados no quintal da propriedade, informou a polícia civil.

Juntamente com João Batista Vieira e Fraclin outro comparsa fazia a guarda das drogas e armas. Os três atiraram quando perceberam a chegada dos policiais, que reagiram. João Batista e o homem ainda não idetificado foram feridos e levados a um hospital de Bom Jesus da Lapa, mas não resistiram, divulgou a polícia.

Segundo o titular da 24ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Bom Jesus da Lapa), delegado Leonardo Soares, as investigações para se chegar aos criminosos levaram cerca de seis meses. Na fazenda, foram apreendidos 63 quilos de crack, 49 quilos de maconha e 5,5 quilos de cocaína. Três pistolas 9mm e calibre 380, um revólver calibre 38, uma espingarda calibre 12 e outra de ar comprimido, duas carabinas calibre 22, 12 carregadores, farta munição, sete rádios comunicadores e R$ 28 mil em espécie.

Dois veículos também foram encontrados no local, uma motocicleta Honda Bros NXR, placa OUH-1535, um automóvel Polo preto, placa DIE-9504.

Franclin, que conseguiu fugir do cerco à fazenda depois de trocar tiros com os policiais, foi preso, nesta quarta-feira, 29, ao se apresentar na sede da Coorpin/Bom Jesus da Lapa. Ele, segundo a polícia, é integrante da quadrilha do traficante Francileno de Jesus Nunes, o "Su", que se encontra no presídio da Mata Escura, em Salvador.

Franclin ficará custodiado na carceragem daquela unidade policial, à disposição da Justiça.

adblock ativo