Onze presos fogem de carceragem da delegacia

Latrocidas, homicidas, assaltantes e traficantes estão entre os 11 presos que fugiram da carceragem do Complexo Policial de Barreiras (a 858 km de Salvador) na madrugada desta terça-feira, 22. Até o início da noite, nenhum deles havia sido recapturado, apesar das diligências das polícias Civil e Militar.

Conforme o delegado Joaquim Rodrigues, criminosos quebraram cadeados para chegar até uma cela onde haviam aberto um buraco no teto, que foi descoberto pelos policiais na tarde da última segunda-feira. Na ocasião, foi feita uma operação pente-fino, e os presos foram transferidos para outra.

Nesta terça, eles quebraram o cadeado da cela em que estavam e, depois, o da que estava isolada por causa do buraco, chegando à cobertura da carceragem, de onde desceram uma parede com cerca de 5 m de altura por corda feita de panos.

Construída para 28 presos, a carceragem estava com mais de 100 no momento da fuga. Conforme a Secretaria de Administração Penitenciária, está em andamento o processo de licitação da empresa que atuará no Centro de Detenção Provisória (CDP) para que entre em funcionamento.

adblock ativo