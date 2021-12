Onze pessoas são presas por desmatamento de área ambiental em Camaçari

Suspeitos de desmatar uma área de proteção ambiental foram presos na região conhecida como Cinturão Verde, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ao total, 11 pessoas foram detidas nesta sexta-feira, 9, por equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Polo Industrial (PI).

Os policiais chegaram ao local onde as árvores estavam sendo cortadas após uma denúncia anônima. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), na ação, um caminhão usado no transporte de madeira foi apreendido, assim como um trator com reboque, dois carros, motosserras, galões de gasolina, cordas e correntes.

Ainda conforme a polícia, este mesmo grupo teria envolvimento com outros crimes ambientais, além furtos contra empresas da região. O caso foi registrado na 18ª Delegacia Territorial (DT/Camaçari).

Motosserras foram apreendidas durante a operação realizada nesta sexta

