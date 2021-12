Ônibus tomba na BR-101 e deixa três mortos e 20 feridos

Três pessoas morreram e cerca de 20 ficaram feridas na madrugada deste sábado, 2, após o ônibus em que estavam tombar numa curva na rodovia BR-101. O acidente aconteceu na altura do km-619, nas proximidades do distrito de São Paulo do Paraíso, em Mascote (distante 544 km ao sul de Salvador).

De acordo com o blog Radar 64, o veículo levava 48 trabalhadores que voltavam do município de Dias D'Avilla, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), que são funcionários de uma empresa da cidade de Aracruz, no norte do Espírito Santo.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o ônibus pertence à empresa São Gabriel e havia sido fretado para transportar os operários que trabalham com manutenção em fábricas.

Ainda segundo o órgão, investigações preliminares dão conta de que as vítimas não faziam uso do cinto de segurança durante a viagem e foram arremessadas para fora do veículo.

Todos os feridos foram levados para o Hospital Luís Eduardo Magalhães, em Itabuna. O estado de saúde deles não foi informado. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O veículo tombou ao passar por uma curva na altura do km 619

adblock ativo