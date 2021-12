Ônibus tomba e deixa sete mortos na BR-116

Um ônibus de turismo que seguia para São Paulo, tombou e deixou sete mortos no trecho do KM 448 da BR-116, perto do município de Poções..

De acordo com informações do site Blog do Anderson, o acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 29. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ViaBahia (concessionária que administra a VIA), Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal participaram da operação de resgate.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus da empresa Cida Turismo, havia partido de Pernambuco e seguiria até São Paulo, ao menos 20 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital da região.

Ainda de acordo com o site, os corpos serão encaminhados para a necrópsia no Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. As circunstâncias do acidente estão sob investigação.

Os corpos serão encaminhados para a necrópsia no Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. (Blog do Anderson | Reprodução)

