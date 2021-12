Ônibus tomba e deixa dois mortos na BA-540

O final de semana foi violento em rodovias da Bahia. Dois acidentes graves deixaram quatro pessoas mortas e diversos feridos em estradas estaduais baianas.

Na madrugada deste domingo, 16, um ônibus que transportava 45 pessoas de Itaberaba para a praia do Guaibim, em Valença, tombou em uma curva e deixou dois mortos e pelo menos dez feridos.

O acidente aconteceu na BA-540, entre os municípios de Amargosa e Mutuípe. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), chovia forte no momento do acidente, o que poderia ter comprometido a visibilidade do motorista do ônibus.

A suspeita da polícia é de que o ônibus estava em alta velocidade. Os feridos foram socorridos para hospitais da região. O estado de saúde deles não foi informado.

Na noite de sábado, 15, dois homens morreram após as motociclistas que conduziam colidirem frontalmente na BA-084, em Conceição do Jacuípe. Robson de Jesus Santos, 32, e Adailton Brito Rocha, 25, seguiam em sentidos opostos e morreram na hora.

Duas mulheres, de prenomes Rute e Patrícia, que estavam na carona foram encaminhadas em estado grave para os hospitais gerais do Estado (HGE) e Clériston Andrade (Feira de Santana).

Segundo informações do perito João Paulo Junqueira, do Instituto Médico Legal de Santo Amaro, as quatro vítimas não usavam capacete. "A colisão foi tão forte que as duas motos praticamente se transformaram em uma", disse ele, que esteve no local para fazer a perícia.

