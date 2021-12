Ônibus são apreendidos e passageiros ficam a pé em Barreiras

Cerca de 300 pessoas estão na rodoviária de Barreiras, 858 km de Salvador, aguardando que as empresas responsáveis pelos ônibus clandestinos em que viajavam consigam outro transporte para que possam seguir viagem.

Os passageiros estavam em nove ônibus clandestinos que foram apreendidos esta madrugada na BR 135, entre as cidades de Barreiras e São Desidério, em operação executada com prepostos da Policia Rodoviária Federal (PRF) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Os ônibus, que seguiam de municípios do Ceará e Piauí para o estado de São Paulo, não tem relação com a Jornada Mundial da Juventude, evento católico que será realizado no Rio de Janeiro, embora a blitz tenha ocorrido dentro da Operação Rotas da Fé, segundo o inspetor da PRF em Barreiras, Vanderlúcio Alves.

Entre os passageiros os que mais estão sofrendo são os idosos e as crianças, de acordo com a passageira Marialva Gonçalves. "Estou viajando com meu pai para fazer tratamento em São Paulo, nem sei o que vai acontecer se a gente demorar por aqui".

Viajando com duas crianças, uma delas com paralisia cerebral, Ramoni Kelly Souza, 21 anos, que vai de Itapuí (CE) para Palmeiras (SP), reclamou a demora para seguir viagem. "Elas (as crianças) não entendem o que está acontecendo. É absurda esta situação".

Motorista de um dos ônibus apreendidos, Jailton Elieter, afirmou que a empresa Darlan Tur, que saiu de Mombaça CE, já fez contato com outras três empresas regulares "mas não tem ônibus para a gente fazer o transbordo das bagagens e embarcar os passageiros. Estamos em um impasse para resolver isto", enfatizou.

adblock ativo